Calendario Economico
Indice dei Prezzi Alimentari m/m (New Zealand Food Price Index m/m)
|Basso
|0.3%
|0.9%
|
0.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.4%
|
0.3%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei prezzi alimentari m/m misura il tasso di variazione dei prezzi di un paniere fisso di prodotti e servizi alimentari nel mese in un dato dal punto di vista del consumatore. L'indice consente di misurare le variazioni di prezzo degli stessi prodotti presso i punti vendita, nel mese riportato rispetto al precedente. Se la dimensione o la qualità di uno qualsiasi dei beni o servizi del paniere cambia, vengono apportate le opportune modifiche al calcolo dell'indice. Ciò elimina l'impatto di tali cambiamenti sul tasso di variazione dei prezzi riflesso nell'FPI.
Una lettura superiore alle attese è vista come positiva per le quotazioni in dollari neozelandesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi Alimentari m/m (New Zealand Food Price Index m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress