BusinessNZ Indice Manifatturiero della Nuova Zelanda (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
BusinessNZ
Settore
Azienda
Medio 49.9 49.5
52.8
52.8
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
49.3
49.9
Precedente
49.3
49.9
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Precedente
BusinessNZ Performance of Manufacturing Index (PMI) è compilato sulla base di un sondaggio mensile. Serve come indicatore principale dell'attività del settore manifatturiero della Nuova Zelanda.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"BusinessNZ Indice Manifatturiero della Nuova Zelanda (BusinessNZ New Zealand Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
49.9
49.5
52.8
lug 2025
52.8
48.4
49.2
giu 2025
48.8
53.5
47.4
mag 2025
53.3
49.6
52.9
apr 2025
53.9
47.2
53.2
mar 2025
53.2
52.9
54.1
feb 2025
53.9
50.2
51.7
gen 2025
51.4
46.0
46.2
dic 2024
45.9
43.5
45.2
nov 2024
45.5
46.8
45.7
ott 2024
45.8
49.4
47.0
set 2024
46.9
42.9
46.1
ago 2024
45.8
42.2
44.4
lug 2024
44.0
42.3
41.2
giu 2024
41.1
46.6
46.6
mag 2024
47.2
48.0
48.8
apr 2024
48.9
45.7
46.8
mar 2024
47.1
45.5
49.1
feb 2024
49.3
47.9
47.5
gen 2024
47.3
41.7
43.4
dic 2023
43.1
45.5
46.5
nov 2023
46.7
42.9
ott 2023
42.5
48.1
45.3
set 2023
45.3
48.9
46.1
ago 2023
46.1
49.1
46.6
lug 2023
46.3
49.4
47.4
giu 2023
47.5
49.8
48.7
mag 2023
48.9
50.2
48.8
apr 2023
49.1
50.7
48.1
mar 2023
48.1
51.0
51.7
feb 2023
52.0
51.2
51.2
gen 2023
50.8
51.6
47.8
dic 2022
47.2
52.0
47.2
nov 2022
47.4
52.5
49.1
ott 2022
49.3
52.7
51.7
set 2022
52.0
52.5
54.8
ago 2022
54.9
52.5
53.5
lug 2022
52.7
52.5
50.0
giu 2022
49.7
52.7
52.6
mag 2022
52.9
52.7
51.2
apr 2022
51.2
52.8
53.7
mar 2022
53.8
53.7
53.6
feb 2022
53.6
54.5
52.3
gen 2022
52.1
55.3
53.8
dic 2021
53.7
56.0
51.2
nov 2021
50.6
56.7
54.2
ott 2021
54.3
45.8
51.6
set 2021
51.4
51.3
39.7
ago 2021
40.1
61.8
62.2
lug 2021
62.6
56.6
60.9
12345
