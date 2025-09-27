CalendarioSezioni

ANZ Fiducia delle Imprese Neozelandesi (ANZ New Zealand Business Confidence)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
ANZ Bank Nuova Zelanda Limited (ANZ Bank New Zealand Limited)
Settore
Azienda
ANZ Business Confidence riflette i risultati di un sondaggio mensile condotto su centinaia di aziende neozelandesi. L'ANZ Business Confidence Index fornisce una stima dello sviluppo economico per i prossimi 12 mesi. È visto come un indicatore principale dell'economia della Nuova Zelanda.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"ANZ Fiducia delle Imprese Neozelandesi (ANZ New Zealand Business Confidence)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
49.7
57.3
47.8
lug 2025
47.8
49.3
46.3
giu 2025
46.3
33.5
36.6
mag 2025
36.6
44.0
49.3
apr 2025
49.3
58.5
57.5
mar 2025
57.5
54.5
58.4
feb 2025
58.4
49.8
54.4
gen 2025
54.4
59.0
62.3
dic 2024
62.3
48.4
64.9
nov 2024
64.9
50.9
65.7
ott 2024
65.7
73.8
60.9
set 2024
60.9
59.7
50.6
ago 2024
50.6
29.3
27.1
lug 2024
27.1
12.2
6.1
giu 2024
6.1
12.3
11.2
mag 2024
11.2
7.9
14.9
apr 2024
14.9
25.0
22.9
feb 2024
34.7
33.2
dic 2023
33.2
39.5
30.8
nov 2023
30.8
37.4
23.4
ott 2023
23.4
3.6
1.5
set 2023
1.5
4.7
-3.7
ago 2023
-3.7
-1.9
-13.1
lug 2023
-13.1
-13.1
-18.0
giu 2023
-18.0
-28.1
-31.1
mag 2023
-31.1
-43.4
-43.8
apr 2023
-43.8
-43.4
-43.4
mar 2023
-43.4
-47.5
-43.3
feb 2023
-43.3
-61.0
-52.0
gen 2023
-52.0
-64.2
-70.2
dic 2022
-70.2
-50.0
-57.1
nov 2022
-57.1
-39.5
-42.7
ott 2022
-42.7
-42.0
-36.7
set 2022
-36.7
-52.1
-47.8
ago 2022
-47.8
-55.0
-56.7
lug 2022
-56.7
-55.0
-62.6
giu 2022
-62.6
-33.2
-55.6
mag 2022
-55.6
-33.2
-42.0
apr 2022
-42.0
-31.2
-41.9
mar 2022
-41.9
-74.3
-51.8
feb 2022
-51.8
-21.6
-23.2
dic 2021
-23.2
-19.9
-16.4
nov 2021
-16.4
-20.6
-13.4
ott 2021
-13.4
2.0
-8.6
ott 2021
-8.6
-7.2
set 2021
-7.2
-15.1
-14.2
ago 2021
-14.2
-8.8
-3.8
lug 2021
-3.8
0.2
-0.6
giu 2021
-0.6
-0.4
-0.4
giu 2021 prelim.
-0.4
-6.5
1.8
