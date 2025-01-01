La Conferenza Stampa della BoJ è il principale evento di pubbliche relazioni del regolatore giapponese. Durante la Conferenza Stampa, il Governatore o il Vice Governatore della Banca del Giappone spiega le decisioni relative alla politica monetaria, descrive le loro opinioni sulle prospettive di sviluppo economico e risponde alle domande.

Sebbene la Banca del Giappone non sia un organo amministrativo governativo, la politica monetaria è considerata appartenente alla categoria amministrativa.

C'è un impatto positivo sullo Yen giapponese nel breve termine se ci sono dichiarazioni normative che suggeriscono futuri miglioramenti della politica monetaria.

La conferenza stampa della Banca del Giappone (BoJ) esamina i fattori che hanno influenzato la più recente decisione sui tassi di interesse, le prospettive economiche generali, l'inflazione e offre approfondimenti sulle future decisioni di politica monetaria. Gli argomenti della conferenza includono le prospettive per l'economia, l'inflazione e le variazioni dei tassi di riferimento.

La dichiarazione della riunione di politica monetaria della BoJ di solito si svolge alle 11:00, ma se c'è un annuncio importante o un cambiamento di politica, è probabile che superi le 12:30.