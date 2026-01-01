BoJ 기자 회견은 일본 규제 기관의 주요 홍보 행사입니다. 기자 회견에서 일본은행 총재 또는 부총재는 통화정책에 관한 결정을 설명하고, 경제 발전 전망에 대한 그들의 견해를 설명하고, 질문에 답합니다.

일본은행은 행정기구는 아니지만 통화정책은 행정범위에 속하는 것으로 판단됩니다.

향후 통화정책 개선을 시사하는 규제성명이 있을 경우 단기적으로 엔화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

일본은행 기자회견은 가장 최근의 금리 결정, 전반적인 경제 전망, 인플레이션에 영향을 준 요소들을 살펴보고 향후 통화 정책 결정에 대한 통찰력을 제공합니다. 그 회의의 주제는 경제 전망, 인플레이션, 그리고 정책 요율 변화를 포함합니다.

통상 오전 11시에 발표되지만 중요한 발표나 정책 변경이 있을 경우 오후 12시 반을 넘길 가능성이 높습니다.