意大利贸易差额（非欧盟国家） (Italy Trade Balance Non-EU)
国家：
意大利
EUR, 欧元
部门：
交易
|低级别
|€6.918 B
|
€5.466 B
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
意大利非欧盟贸易差额指数衡量的是在指定时间段内，来自非欧盟国家和进入非欧盟国家的商品和服务进出口之间的价值差额。
该指数为正值意味着从意大利出口到非欧盟国家的商品和服务要多于从非欧盟国家进口到意大利的商品和服务。在这种情况下，表示该国贸易差额为正或贸易顺差。
意大利是世界第七大出口国，传统意义上贸易差额为正。最新数据显示，意大利的主要出口产品包括包装药品、汽车和汽车零部件，以及纺织品和食品。主要进口商品包括汽车和原油。
意大利的大部分对外贸易都用于与其他欧盟成员国的贸易。至于非欧盟国家的贸易，主要目的地是美国、英国和中国。非欧盟进口国包括中国、美国和俄罗斯。
就欧元货币和交易而言，可以认为高于预测值可以解释为对欧元有利，并使欧元货币升值（看涨），相反，低于预测值可认为对欧元不利，欧元货币贬值（看跌）。
最后值:
真实值
"意大利贸易差额（非欧盟国家） (Italy Trade Balance Non-EU)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
€6.918 B
€5.466 B
10月 2025
€5.321 B
€2.895 B
9月 2025
€2.738 B
€1.878 B
8月 2025
€1.777 B
€5.990 B
6月 2025
€5.391 B
€5.387 B
5月 2025
€5.256 B
€2.320 B
4月 2025
€2.178 B
€6.110 B
3月 2025
€5.958 B
€4.827 B
2月 2025
€4.707 B
€0.370 B
1月 2025
€0.252 B
€7.842 B
12月 2024
€7.790 B
€6.034 B
11月 2024
€5.908 B
€5.813 B
10月 2024
€5.709 B
€3.755 B
9月 2024
€3.657 B
€2.794 B
8月 2024
€2.687 B
€6.101 B
6月 2024
€6.036 B
€5.906 B
5月 2024
€5.771 B
€5.036 B
4月 2024
€4.907 B
€5.769 B
3月 2024
€5.603 B
€6.885 B
2月 2024
€6.739 B
€3.031 B
1月 2024
€2.889 B
€8.364 B
12月 2023
€8.335 B
€6.274 B
11月 2023
€6.224 B
€5.383 B
10月 2023
€5.366 B
€2.817 B
9月 2023
€2.780 B
€3.081 B
8月 2023
€3.061 B
€5.044 B
6月 2023
€9.445 B
€4.444 B
5月 2023
€4.473 B
€1.239 B
4月 2023
€1.216 B
€8.457 B
3月 2023
€8.455 B
€3.997 B
2月 2023
€4.023 B
€-1.386 B
1月 2023
€-1.359 B
€4.000 B
12月 2022
€4.084 B
€1.816 B
11月 2022
€2.011 B
€-2.227 B
10月 2022
€-2.040 B
€-5.431 B
9月 2022
€-5.440 B
€-7.762 B
8月 2022
€-5.792 B
€-2.828 B
7月 2022
€-2.830 B
€-2.815 B
6月 2022
€-2.815 B
€-0.258 B
5月 2022
€-0.637 B
€-2.711 B
4月 2022
€-2.292 B
€-0.503 B
3月 2022
€-0.515 B
€-1.548 B
2月 2022
€-1.555 B
€-4.162 B
1月 2022
€-4.174 B
€4.741 B
12月 2021
€4.737 B
€4.223 B
11月 2021
€4.210 B
€3.597 B
10月 2021
€3.587 B
€1.692 B
9月 2021
€1.671 B
€1.597 B
8月 2021
€1.583 B
€6.848 B
7月 2021
€6.850 B
€4.790 B
