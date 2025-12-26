意大利公共赤字占国内生产总值（GDP）比率 (Italy Government Deficit – GDP Ratio)
|低级别
|2.0%
|5.2%
|
8.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|5.5%
|
2.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
政府赤字 – 国内生产总值比率是一个非常重要的指标，反映了一个国家经济和财政的稳固性，特别是在欧盟现有的稳定与增长公约中所提到的内容。在这种情况下，国内生产总值(GDP)代表国家通过征税和相关税收等来偿还公共债务的能力的参数（和指数）。因此，一个国家一般可能有很高的公共债务，但可能也有高GDP（如美国），而不必陷入金融风险，即破产风险；因此，两方面量之间的关系和相互发展很重要。
应当强调的是，提及公共债务的马斯特里赫特参数不包括隐性公共债务，即承诺未来用于成员国福利国家的支出或社会支出，即关于援助、健康、退休规则和后者要求的承诺。
政府赤字/国内生产总值的比率（意大利语Rapporto Debito_Pubblico / PIL）反映该国可能出现的四种情况：
- GDP增长率<政府债券利率，有相对于GDP的原始赤字，即：相对于GDP，国家支出超过收入。因此，在第一种情况下，政府赤字 / GDP比率往往会出现差异，即无限增长，从而显示出中长期有破产的风险。
- GDP增长率(n)>政府债券利率(i)，然而，相对于GDP的原始赤字仍然存在。在第二种情况下，政府赤字/GDP比率逐渐趋同到某个值，称为“稳态”（意大利语"stato stazionario"），当且仅当政府赤字/初始GDP比率大于“稳态”时。尤其在这种情况下，为了使政府赤字 / GDP比率下降，国内生产总值(GDP)必须增长到使差额(n) - (i)足够大，而且也使原始赤字尽可能小。因此，如果初始政府赤字 / GDP比率低于稳态，则政府赤字 / GDP比率始终趋同于静止状态，并且愈加趋于静止。
- GDP增长率(n) < 政府债券利率(i)，但没有原始赤字，即收入高于支出。在第三种情况下，当且仅当政府赤字与初始GDP比率低于稳态时，政府赤字 / GDP比率在一段时间后下降并消失。尤其在这种情况下，为了使政府赤字 / GDP比率下降，差额(n) - (i)必须要足够小，此外要有足够多的收入。然而，如果初始政府赤字 / GDP比率高于稳态，公共债务 / GDP比率通常会无限增长，从而增加破产风险。
- GDP增长率>政府债券利率，则在收入大于支出时存在基本盈余。在这种情况下，政府赤字 / GDP的关系迅速下降为null，消除了破产风险。
高政府赤字被认为对国民经济有害。因此，较低值更适合欧元报价。
最后值:
真实值
预测值
"意大利公共赤字占国内生产总值（GDP）比率 (Italy Government Deficit – GDP Ratio)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件