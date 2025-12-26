政府赤字 – 国内生产总值比率是一个非常重要的指标，反映了一个国家经济和财政的稳固性，特别是在欧盟现有的稳定与增长公约中所提到的内容。在这种情况下，国内生产总值(GDP)代表国家通过征税和相关税收等来偿还公共债务的能力的参数（和指数）。因此，一个国家一般可能有很高的公共债务，但可能也有高GDP（如美国），而不必陷入金融风险，即破产风险；因此，两方面量之间的关系和相互发展很重要。

应当强调的是，提及公共债务的马斯特里赫特参数不包括隐性公共债务，即承诺未来用于成员国福利国家的支出或社会支出，即关于援助、健康、退休规则和后者要求的承诺。

政府赤字/国内生产总值的比率（意大利语Rapporto Debito_Pubblico / PIL）反映该国可能出现的四种情况：

GDP增长率<政府债券利率，有相对于GDP的原始赤字，即：相对于GDP，国家支出超过收入。因此，在第一种情况下，政府赤字 / GDP比率往往会出现差异，即无限增长，从而显示出中长期有破产的风险。

GDP增长率(n)>政府债券利率(i)，然而，相对于GDP的原始赤字仍然存在。在第二种情况下，政府赤字/GDP比率逐渐趋同到某个值，称为“稳态”（意大利语"stato stazionario"），当且仅当政府赤字/初始GDP比率大于“稳态”时。尤其在这种情况下，为了使政府赤字 / GDP比率下降，国内生产总值(GDP)必须增长到使差额(n) - (i)足够大，而且也使原始赤字尽可能小。因此，如果初始政府赤字 / GDP比率低于稳态，则政府赤字 / GDP比率始终趋同于静止状态，并且愈加趋于静止。

GDP增长率(n) < 政府债券利率(i)，但没有原始赤字，即收入高于支出。在第三种情况下，当且仅当政府赤字与初始GDP比率低于稳态时，政府赤字 / GDP比率在一段时间后下降并消失。尤其在这种情况下，为了使政府赤字 / GDP比率下降，差额(n) - (i)必须要足够小，此外要有足够多的收入。然而，如果初始政府赤字 / GDP比率高于稳态，公共债务 / GDP比率通常会无限增长，从而增加破产风险。

GDP增长率>政府债券利率，则在收入大于支出时存在基本盈余。在这种情况下，政府赤字 / GDP的关系迅速下降为null，消除了破产风险。

高政府赤字被认为对国民经济有害。因此，较低值更适合欧元报价。

最后值: