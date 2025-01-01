Hindistan Merkez Bankası (RBC), her Kurul toplantısından 14 gün sonra, yılda 6 kez Para Politikası Kurulu (MPC) Toplantı Tutanaklarını resmi web sitesinden yayınlar.

Toplantı tutanakları her zaman aşağıdaki bilgileri içerir:

Para Politikası Kurulu toplantısında alınan kararlar

Kurul üyelerinin alınan kararlara ilişkin oyları

Alınan kararlara ilişkin tüm Kurul üyelerinin açıklamaları

Toplantıda Para Politikası Kurulu, repo ve ters repo faiz oranlarına ilişkin kararlar alır. Toplantı tutanakları, kararların alınmasında etkili olan nedenler hakkında ayrıntılı bilgiler içerir. Bu bilgilerde, GSYİH, sanayi, talep ve üretim gibi temel ekonomik göstergeler açısından ülke ekonomisinin durumu ve çeşitli ülkelerdeki ekonomik aktivite ve emtia fiyatları (petrol ve altın) gibi dünyadaki mevcut ekonomik durum dikkate alınır.

Yayının bir diğer önemli kısmı da ekonomik gelişmeye ilişkin tahminlerdir: enflasyon tahminleri (ve enflasyonu etkileyebilecek faktörler), GSYİH ve TÜFE tahminleri.

Para Politikası Kurulu Toplantısı Tutanakları, tüm kurul üyelerinin ekonomik değerlendirmelerini, finansal tahminlerini ve açıklamalarını içeren en kapsamlı yayındır. Bu nedenle, faiz oranı değişmemiş olsa bile, kurul üyelerinin görüşleri ve oy dağılımındaki değişiklik, gelecekteki değişiklikler için bir işaret olabilir.