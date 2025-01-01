As Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária do Banco da Reserva da Índia (RBI MPC Meeting Minutes) são publicadas no site do regulador 6 vezes por ano, 14 dias após cada reunião do Comitê.

As atas da reunião sempre incluem as seguintes informações:

decisões tomadas na reunião do Comitê de Política Monetária;

votos dos membros do Comitê no que diz respeito às decisões adotadas;

declarações dos membros do Comitê sobre as decisões tomadas.

Na reunião, o Comitê de Política Monetária toma decisões sobre taxas de juros para contratos de recompra e de revenda. As atas da reunião descrevem detalhadamente os motivos que influenciam as decisões tomadas. Entre elas, considera-se a situação econômica atual no mundo, nomeadamente a atividade econômica em vários países e os preços nas bolsas de mercadorias (petróleo e ouro), bem como a economia do país no contexto dos principais indicadores econômicos, como PIB, indústria, oferta e demanda, importação e exportação, preços e inflação.

Outra parte importante da publicação são as previsões do desenvolvimento da economia: mudanças esperadas na inflação (bem como fatores que podem afetá-la), crescimento do PIB e IPC.

As Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária são a publicação mais abrangente que contém previsões de desenvolvimento e declarações de todos os membros do comitê. Por isso, mesmo que a taxa de juros não mude, uma variação na distribuição dos votos pode se tornar um sinal para futuras mudanças.