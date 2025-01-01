El Banco de la Reserva de la India (RBC) publica las Actas de la Reunión del Comité de Política Monetaria en su sitio web oficial 6 veces al año, 14 días después de cada reunión del Comité.

Las actas siempre incluyen la información siguiente:

Las decisiones adoptadas por el Comité de Política monetaria

Los votos de los miembros del Comité sobre las decisiones adoptadas

Las declaraciones de todos los miembros del Comité sobre las decisiones adoptadas

Durante las reuniones, el CPM adopta decisiones sobre las tasas de repo y repo en reversa. Las actas de la reunión ofrecen información detallada sobre los motivos que han influido en la decisión. Esto puede incluir la situación económica mundial, incluyendo los desarrollos económicos en países individuales y los precios de los productos básicos (oro y petróleo), así como la economía del país en lo que respecta a los principales indicadores económicos, tales como el PIB, la manufactura, la demanda y la producción, la importación y la exportación, los precios y la inflación.

Otra parte importante de la publicación es el pronóstico del posterior desarrollo económico: las perspectivas de inflación y los factores que pueden provocar cambios, además de las perspectivas de crecimiento del PIB y el IPC.

Las actas de las reuniones del Comité ofrecen información económica exhaustiva y perspectivas financieras, así como las declaraciones de todos los miembros del comité. Por consiguiente, incluso si la tasa de interés no ha cambiado, las opiniones de los miembros del Comité y el cambio en la distribución de votos pueden servir como señal para futuros cambios.