인도준비은행(RBC)은 매년 6차례 공식 웹사이트에 위원회 회의 후 14일 만에 금융통화위원회(MPC) 회의를 게재합니다.

회의록에는 항상 다음 정보가 포함됩니다:

MPC 회의 중에 채택된 결정

채택된 결정에 대한 위원들의 투표

채택된 결정에 대한 모든 위원회 구성원의 진술

회의 중에 MPC는 통화와 환수에 대한 결정을 채택합니다. 회의록에는 결정에 영향을 미친 이유에 대한 자세한 정보가 나와 있습니다. 여기에는 GDP, 제조업, 수요와 생산, 수출입, 물가와 인플레이션과 같은 주요 경제 지표의 측면에서 국가의 경제를 포함한 세계 경제 상황이 포함될 수 있습니다.

출판물의 또 다른 중요한 부분은 인플레이션 전망과 변화를 일으킬 수 있는 요인, GDP와 CPI 성장률의 전망 등 경제 발전의 전망입니다.

위원회 회의록은 모든 위원들의 가장 포괄적인 경제 정보, 재무 전망 및 진술을 제공합니다. 따라서 금리가 변동되지 않았더라도 위원들의 의견과 의결권 배분 변화가 향후 변화의 신호탄이 될 수 있습니다.