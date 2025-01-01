印度央行(RBI)每年在其官方网站发布货币政策委员会(MPC)会议纪要（每年6次，均在每次会议结束后14天公布）。

会议纪要包含以下信息：

MPC会议期间通过的决策

委员会成员对已通过决策的投票

委员会所有成员对已通过决策的声明

在会议期间，货币政策委员会(MPC)就回购利率和反向回购利率作出决策。会议纪要提供了关于影响决策的原因的详细信息。可能包括全球经济形势，包括不同国家的经济发展，大宗商品价格（黄金和石油），以及该国经济在主要经济指标方面的情况，例如GDP、制造业、需求和产出、进出口、价格和通货膨胀。

该会议纪要的另一个重要部分是预测未来的经济发展：通胀前景和可能引起变化的因素，GDP和CPI增长前景。

委员会会议纪要提供最全面的经济信息、金融展望和所有委员会成员的声明。因此，即使利率没有变化，委员会成员的意见和票数分配的变化也可以作为未来变化的信号。