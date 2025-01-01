Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Резервного банка Индии (RBI MPC Meeting Minutes) публикуется на веб-сайте регулятора 6 раз в год, через 14 дней после каждого заседания Комитета.

Протокол заседания всегда включает следующую информацию:

решения, принятые на заседании Комитета по денежно-кредитной политике;

голоса членов Комитета по принятым решениям;

заявления членов Комитета о принятых решениях.

На заседании Комитет по денежно-кредитной политике выносит решения о выносятся решения о процентных ставках по РЕПО и обратным РЕПО. В протоколе заседания подробно описываются причины, повлиявшие на вынесенные решения. Среди них рассматривается текущая экономическая ситуация в мире, а именно экономическая активность в различных странах и цены на товарных биржах (нефть и золото), а также экономика страны в разрезе основных экономических индикаторов, таких как ВВП, промышленность, спрос и предложение, импорт и экспорт, цены и инфляция.

Еще одна важная часть публикации — прогнозы дальнейшего развития экономики: предполагаемые изменения инфляции (а также факторы, которые могут повлиять на нее), рост ВВП и ИПЦ.

Протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике — самая полная публикация, содержащая прогнозы развития и заявления всех членов комитета. Поэтому, даже если процентная ставка не изменилась, мнения членов совета и изменение в распределении голосов «за» и «против» может стать сигналом к будущим изменениям.