La Banque de Réserve de l’Inde (RBC) publie le procès-verbal de la réunion du Comité de politique monétaire (CPM) sur son site officiel 6 fois par année, 14 jours après chaque réunion du Comité.

Les procès-verbaux comprennent toujours les informations suivantes :

Décisions adoptées lors de la réunion du CPM

Votes des membres du Comité sur les décisions adoptées

Déclarations de tous les membres du Comité concernant les décisions adoptées

Au cours des réunions, le MPC adopte des décisions sur les taux de prise en pension et d’inversion des prises en pension. Le procès-verbal de la réunion fournit des informations détaillées sur les raisons qui ont motivé la décision. Cela peut inclure la condition économique mondiale, y compris les développements économiques dans des pays distincts, les prix des produits de base (or et pétrole), ainsi que l’économie du pays en termes de principaux indicateurs économiques, tels que le PIB, la fabrication, la demande et la production, les importations et les exportations, les prix et l’inflation.

Une autre partie importante de la publication est la prévision de la poursuite de l’évolution économique: les perspectives d’inflation et les facteurs susceptibles d’entraîner des évolutions, les perspectives de croissance du PIB et de l’IPC.

Les procès-verbaux des réunions du Comité fournissent les renseignements économiques, les perspectives financières et les déclarations les plus détaillés de tous les membres du Comité. Par conséquent, même si le taux d’intérêt n’a pas changé, les opinions des membres du Comité et un changement dans la répartition des votes peuvent servir de signal pour des évolutions futurs.