インド準備銀行（RBC）は、金融政策委員会（MPC）会議を公式ウェブサイトで年に6回、委員会の各会議の14日後に公開しています。

議事録には常に次の情報が含まれています。

MPC会議中に採択された決定

採択された決定に関する委員会メンバーの投票

採択された決定に関するすべての委員会メンバーの声明

会議中に、MPCはレポとリバースレポのレートに関する決定を採用します。会議の議事録は、決定に影響を与えた理由に関する詳細情報を提供します。これには、個別の国の経済発展、商品価格（金と石油）、およびGDP、製造、需要と生産、輸入と輸出、価格とインフレなどの主要な経済指標に関する国の経済を含む、世界的な経済状況が含まれる場合があります。

出版物のもう1つの重要な部分は、さらなる経済発展の予測（インフレ見通しと変化を引き起こすかもしれない要因、GDPとCPI成長の見通し）です。

委員会の議事録は、すべての委員会メンバーの最も包括的な経済情報、財務見通し、声明を提供します。従って、金利が変わらなかったとしても、委員会の委員の意見や投票分布の変化は、将来の変化の兆候となります。