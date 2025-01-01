Die Reserve Bank of India (RBC) veröffentlicht das Protokoll der Sitzung des Geldpolitischen Ausschusses (MPC) sechsmal im Jahr, 14 Tage nach jeder Ausschusssitzung, auf ihrer offiziellen Website.

Das Protokoll enthält immer die folgenden Informationen:

Auf der Sitzung des MPC angenommene Beschlüsse

Abstimmungen der Ausschussmitglieder über angenommene Beschlüsse

Erklärungen aller Ausschussmitglieder zu den angenommenen Beschlüssen

Während der Sitzungen fasst der MPC Beschlüsse über Repo- und Reverse-Repo-Sätze. Das Sitzungsprotokoll gibt detailliert Auskunft über die Gründe, die die Entscheidung beeinflusst haben. Dazu können die globale Wirtschaftslage, einschließlich der wirtschaftlichen Entwicklungen in den einzelnen Ländern, die Rohstoffpreise (Gold und Öl) sowie die Wirtschaft des Landes in Bezug auf die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren wie BIP, Fertigung, Nachfrage und Produktion, Import und Export, Preise und Inflation gehören.

Ein weiterer wichtiger Teil der Publikation ist die Prognose der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung: Inflationsaussichten und Faktoren, die Veränderungen verursachen können, Aussichten für das BIP- und VPI-Wachstum.

Die Sitzungsprotokolle des Ausschusses enthalten die umfassendsten wirtschaftlichen Informationen, finanziellen Aussichten und Erklärungen aller Ausschussmitglieder. Selbst wenn sich der Zinssatz nicht geändert hat, können daher die Meinungen der Ausschussmitglieder und eine Änderung der Stimmenverteilung als Signal für künftige Änderungen dienen.