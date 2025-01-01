- TimeSetup
TimeDoneMsc
Riceve orario di esecuzione degli ordini oppure orario della cancellazione in millisecondi dal 01.01.1970.
ulong TimeDoneMsc() const
Valore di ritorno
Orario di esecuzione o cancellazione dell'ordine in milliseconds since 01.01.1970.
Nota
L' ordine storico deve essere preliminarmente selezionato per l'accesso tramite il metodo Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).