Riceve orario di esecuzione degli ordini oppure orario della cancellazione in millisecondi dal 01.01.1970.

ulong  TimeDoneMsc() const

Valore di ritorno

Orario di esecuzione o cancellazione dell'ordine in milliseconds since 01.01.1970.

Nota

L' ordine storico deve essere preliminarmente selezionato per l'accesso tramite il metodo Ticket (per ticket) o SelectByIndex (per indice).