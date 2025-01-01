TimeDoneMsc

주문 실행 또는 취소 시간(밀리초) 수신: 1970년 1월 1일 이후.

ulong TimeDoneMsc() const

값 반환

참고

내역 순서는 티켓 (티켓별) 또는 SelectByIndex (인덱스별) 메서드를 사용하여 액세스 하기 위해 미리 선택해야 합니다.