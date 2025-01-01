- TimeSetup
TimeDoneMsc
Recebe de execução da ordem ou o tempo de cancelamento em milissegundos desde 01.01.1970.
|
ulong TimeDoneMsc() const
Valor de retorno
Execução da ordem ou o tempo de cancelamento em milissegundos desde 01.01.1970.
Observação
Ordem histórica deve ser preliminarmente selecionada para acesso usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).