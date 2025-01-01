TimeDoneMsc

Recebe de execução da ordem ou o tempo de cancelamento em milissegundos desde 01.01.1970.

ulong TimeDoneMsc() const

Valor de retorno

Execução da ordem ou o tempo de cancelamento em milissegundos desde 01.01.1970.

Observação

Ordem histórica deve ser preliminarmente selecionada para acesso usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).