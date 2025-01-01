Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCHistoryOrderInfoOrderType TimeSetupTimeSetupMscOrderTypeTypeDescriptionStateStateDescriptionTimeExpirationTimeDoneTimeDoneMscTypeFillingTypeFillingDescriptionTypeTimeTypeTimeDescriptionMagicPositionIdVolumeInitialVolumeCurrentPriceOpenStopLossTakeProfitPriceCurrentPriceStopLimitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex OrderType Obtém o tipo de ordem. ENUM_ORDER_TYPE OrderType() const Valor de retorno Tipo de ordem (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE). Observação A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice). TimeSetupMsc TypeDescription