DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoClasses de negociaçãoCHistoryOrderInfoOrderType 

OrderType

Obtém o tipo de ordem.

ENUM_ORDER_TYPE  OrderType() const

Valor de retorno

Tipo de ordem (valor do enumerador ENUM_ORDER_TYPE).

Observação

A ordem histórica deve ser selecionada usando os métodos Ticket (pelo ticket) ou SelectByIndex (pelo índice).