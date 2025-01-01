Bool Tipi
bool tipi, mantıksal true (doğru) veya false (yanlış) değerlerinin saklanması için düşünülmüştür. Bu değerlerin sayısal temsilleri sırasıyla 1 ve 0 şeklindedir.
Örnekler:
|
bool a = true;
Mantıksal tipin içsel temsili 1 baytlık bütün bir sayıdır. Mantıksal ifadelerde, diğer tamsayıları veya reel tipleri veya bu tiplerin harfli ifadelerini kullanabileceğinizi lütfen not edin – derleyici herhangi bir hata oluşturmayacaktır. Bu durumda, sıfır değeri yanlış olarak, diğer tüm değerler ise doğru olarak yorumlanacaktır.
Örnekler:
|
int i=5;
Ayrıca Bakınız