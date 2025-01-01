DokümantasyonBölümler
Bool Tipi

bool tipi, mantıksal true (doğru) veya false (yanlış) değerlerinin saklanması için düşünülmüştür. Bu değerlerin sayısal temsilleri sırasıyla 1 ve 0 şeklindedir.

Örnekler:

bool a = true;
bool b = false;
bool c = 1;

Mantıksal tipin içsel temsili 1 baytlık bütün bir sayıdır. Mantıksal ifadelerde, diğer tamsayıları veya reel tipleri veya bu tiplerin harfli ifadelerini kullanabileceğinizi lütfen not edin – derleyici herhangi bir hata oluşturmayacaktır. Bu durumda, sıfır değeri yanlış olarak, diğer tüm değerler ise doğru olarak yorumlanacaktır.

Örnekler:

   int i=5;
   double d=-2.5;
   if(i) Print("i = ",i," ve doğru olarak ayarlanır");
   else Print("i = ",i," ve yanlış olarak ayarlanır");
 
   if(d) Print("d = ",d," ve doğru değere sahip");
   else Print("d = ",d," ve yanlış değere sahip");
 
   i=0;
   if(i) Print("i = ",i," ve doğru değere sahip");
   else Print("i = ",i," ve yanlış değere sahip");
 
   d=0.0;
   if(d) Print("d = ",d," ve doğru değere sahip");
   else Print("d = ",d," ve yanlış değere sahip");
 
//--- Çalıştırma sonuçları
//   i= 5 ve doğru değere sahip
//   d= -2.5 ve doğru değere sahip
//   i= 0 ve yanlış değere sahip
//   d= 0 ve yanlış değere sahip

