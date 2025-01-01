int i=5;

double d=-2.5;

if(i) Print("i = ",i," ve doğru olarak ayarlanır");

else Print("i = ",i," ve yanlış olarak ayarlanır");



if(d) Print("d = ",d," ve doğru değere sahip");

else Print("d = ",d," ve yanlış değere sahip");



i=0;

if(i) Print("i = ",i," ve doğru değere sahip");

else Print("i = ",i," ve yanlış değere sahip");



d=0.0;

if(d) Print("d = ",d," ve doğru değere sahip");

else Print("d = ",d," ve yanlış değere sahip");



//--- Çalıştırma sonuçları

// i= 5 ve doğru değere sahip

// d= -2.5 ve doğru değere sahip

// i= 0 ve yanlış değere sahip

// d= 0 ve yanlış değere sahip