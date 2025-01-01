Пресс-конференция FOMC (FOMC Press Conference) — ежеквартальное событие, привлекающее внимание финансовых аналитиков и экономистов всего мира. В ходе пресс-конференции члены Комитета по открытым рынкам ФРС США отвечают на вопросы журналистов о монетарной политике в США, о перспективах инфляции и о мероприятиях по достижению ее целевого уровня.

Комитет по открытым рынкам ФРС США отвечает за разработку и осуществление монетарной политики страны, которая призвана обеспечивать стабильность цен, экономический рост, полную занятость и устойчивость международной торговли. В него входят 12 голосующих участников (7 членов Управляющего Совета ФРС и президенты пяти федеральных резервных банков страны). В пресс-конференции, как правило, принимают участие несколько членов Комитета.

В зависимости от тона риторики спикеров, можно сделать те или иные выводы о сроках изменения процентных ставок ФРС, о смягчении или ужесточении мер денежно-кредитной политики.

В высказываниях членов Комитета по открытым рынкам содержится оценка текущих экономических условий в стране. Если в риторике усматривается намерение поднять процентные ставки регулятора или ужесточить денежно-кредитную политику страны в течение нескольких ближайших заседаний, это может вызвать слабую краткосрочную волатильность доллара в сторону роста котировок. Если же высказывания Совета осторожные или консервативные, это редко отражается на курсе национальной валюты.