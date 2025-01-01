Заявление FOMC (FOMC Statement) звучит 8 раз в год. Это оглашение итогов заседания FOMC (Федерального Комитета по открытым рынкам ФРС). В нем подробно разъясняется решение о краткосрочных процентных ставках Федеральной Резервной Системы и о мерах монетарной политики, которые будут предприняты для достижения целевого уровня инфляции.

В заявлении оглашаются основные причины, побудившие Комитет принять то или иное решение. Сначала кратко характеризуется экономическая и финансовая ситуация в стране: описываются основные тенденции потребительских расходов, темпы роста рынка труда и уровня безработицы, бизнес-инвестиции, потребительские и деловые настроения. Также дается краткая характеристика инфляционного процесса.

Вслед за этим следует краткий прогноз ФРС и оценка главных экономических ставок. В соответствии со всем вышеизложенным, спикер оглашает решение по процентным ставкам регулятора и по основным мерам денежно-кредитной политики.

Заявление FOMC всегда ожидается аналитиками и участниками рынка. Даже если текущее заседание не привело к изменению процентной ставки, эксперты ищут в нем намеки на дальнейшее развитие ситуации. Если в заявлении усматриваются тенденции к скорому изменению финансовой политики – это вызывает краткосрочную волатильность котировок доллара. Намеки на рост процентных ставок и ужесточение монетарной политики положительно влияет на котировки доллара. Предполагаемое смягчение денежно-кредитной политики и снижение процентных ставок, напротив, вызывает ослабление американской валюты.