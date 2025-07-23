Валюты / RJF
RJF: Raymond James Financial Inc
169.12 USD 0.81 (0.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RJF за сегодня изменился на 0.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 166.92, а максимальная — 169.63.
Следите за динамикой Raymond James Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
166.92 169.63
Годовой диапазон
117.56 174.32
- Предыдущее закрытие
- 168.31
- Open
- 168.39
- Bid
- 169.12
- Ask
- 169.42
- Low
- 166.92
- High
- 169.63
- Объем
- 2.167 K
- Дневное изменение
- 0.48%
- Месячное изменение
- 0.81%
- 6-месячное изменение
- 23.01%
- Годовое изменение
- 38.62%
