Dövizler / RJF
RJF: Raymond James Financial Inc
174.03 USD 0.22 (0.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RJF fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 171.95 ve Yüksek fiyatı olarak 175.27 aralığında işlem gördü.
Raymond James Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
171.95 175.27
Yıllık aralık
117.56 175.27
- Önceki kapanış
- 173.81
- Açılış
- 173.96
- Satış
- 174.03
- Alış
- 174.33
- Düşük
- 171.95
- Yüksek
- 175.27
- Hacim
- 2.101 K
- Günlük değişim
- 0.13%
- Aylık değişim
- 3.74%
- 6 aylık değişim
- 26.59%
- Yıllık değişim
- 42.65%
21 Eylül, Pazar