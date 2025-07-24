통화 / RJF
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RJF: Raymond James Financial Inc
174.03 USD 0.22 (0.13%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RJF 환율이 오늘 0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 171.95이고 고가는 175.27이었습니다.
Raymond James Financial Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RJF News
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- 레이먼드 제임스, 2억 달러 자산 관리 자문 추가
- Raymond James adds advisors managing $190 million to independent channel
- Raymond James prices $1.5 billion senior notes offering
- Raymond James appoints David Solganik as head of AI strategy
- Raymond James stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Berkshire Hathaway, Raymond James Financial, Apollo Global And A Consumer Cyclical Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- LPL Financial Stock: 4 Reasons Why The Stock Is A Buy (NASDAQ:LPLA)
- Why Is Raymond James Financial (RJF) Down 2.9% Since Last Earnings Report?
- Raymond James Financial declares quarterly dividend of $0.50 per share
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- Liquidia: Uncertainty Has Always Been A Buying Opportunity (LQDA)
- Raymond James adds $210 million advisor team from Commonwealth
- Raymond James Financial, Inc. (RJF) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Arquitos Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Raymond James stock price target raised to $170 from $167 at KBW
- RJF Falls as Q3 Earnings Lag on Legal Reserve, IB & Trading Stay Solid
- Raymond James: Rising Markets Offset Cash Headwinds (Upgrade) (NYSE:RJF)
- Raymond James stock price target raised to $170 from $165 at Citi
- Raymond James stock outperforms as JMP reiterates $180 price target
- Raymond James: Consider Both Earnings Disappointment And Long-Term Potential (NYSE:RJF)
- Raymond James Posts 5 Percent Q3 Gain
- Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q3 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
171.95 175.27
년간 변동
117.56 175.27
- 이전 종가
- 173.81
- 시가
- 173.96
- Bid
- 174.03
- Ask
- 174.33
- 저가
- 171.95
- 고가
- 175.27
- 볼륨
- 2.101 K
- 일일 변동
- 0.13%
- 월 변동
- 3.74%
- 6개월 변동
- 26.59%
- 년간 변동율
- 42.65%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K