KurseKategorien
Währungen / RJF
Zurück zum Aktien

RJF: Raymond James Financial Inc

173.81 USD 3.74 (2.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RJF hat sich für heute um 2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 170.81 bis zu einem Hoch von 174.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Raymond James Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RJF News

Tagesspanne
170.81 174.84
Jahresspanne
117.56 174.84
Vorheriger Schlusskurs
170.07
Eröffnung
171.00
Bid
173.81
Ask
174.11
Tief
170.81
Hoch
174.84
Volumen
1.746 K
Tagesänderung
2.20%
Monatsänderung
3.61%
6-Monatsänderung
26.43%
Jahresänderung
42.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K