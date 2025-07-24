Währungen / RJF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RJF: Raymond James Financial Inc
173.81 USD 3.74 (2.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RJF hat sich für heute um 2.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 170.81 bis zu einem Hoch von 174.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Raymond James Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RJF News
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Raymond James gewinnt Berater mit 190 Mio. USD an verwaltetem Vermögen für unabhängigen Kanal
- Raymond James adds advisors managing $190 million to independent channel
- Raymond James prices $1.5 billion senior notes offering
- Raymond James appoints David Solganik as head of AI strategy
- Raymond James stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Berkshire Hathaway, Raymond James Financial, Apollo Global And A Consumer Cyclical Stock On CNBC's 'Final Trades' - Apollo Asset Management (NYSE:APO), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- LPL Financial Stock: 4 Reasons Why The Stock Is A Buy (NASDAQ:LPLA)
- Why Is Raymond James Financial (RJF) Down 2.9% Since Last Earnings Report?
- Raymond James Financial declares quarterly dividend of $0.50 per share
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- Liquidia: Uncertainty Has Always Been A Buying Opportunity (LQDA)
- Raymond James adds $210 million advisor team from Commonwealth
- Raymond James Financial, Inc. (RJF) Just Flashed Golden Cross Signal: Do You Buy?
- Arquitos Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Raymond James stock price target raised to $170 from $167 at KBW
- RJF Falls as Q3 Earnings Lag on Legal Reserve, IB & Trading Stay Solid
- Raymond James: Rising Markets Offset Cash Headwinds (Upgrade) (NYSE:RJF)
- Raymond James stock price target raised to $170 from $165 at Citi
- Raymond James stock outperforms as JMP reiterates $180 price target
- Raymond James: Consider Both Earnings Disappointment And Long-Term Potential (NYSE:RJF)
- Raymond James Posts 5 Percent Q3 Gain
- Raymond James Financial, Inc. (RJF) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
170.81 174.84
Jahresspanne
117.56 174.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 170.07
- Eröffnung
- 171.00
- Bid
- 173.81
- Ask
- 174.11
- Tief
- 170.81
- Hoch
- 174.84
- Volumen
- 1.746 K
- Tagesänderung
- 2.20%
- Monatsänderung
- 3.61%
- 6-Monatsänderung
- 26.43%
- Jahresänderung
- 42.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K