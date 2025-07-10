КотировкиРазделы
PARR: Par Pacific Holdings Inc

35.40 USD 2.01 (6.02%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PARR за сегодня изменился на 6.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.92, а максимальная — 36.08.

Следите за динамикой Par Pacific Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.92 36.08
Годовой диапазон
11.86 36.26
Предыдущее закрытие
33.39
Open
34.00
Bid
35.40
Ask
35.70
Low
33.92
High
36.08
Объем
2.522 K
Дневное изменение
6.02%
Месячное изменение
3.93%
6-месячное изменение
147.38%
Годовое изменение
104.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.