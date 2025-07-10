Валюты / PARR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PARR: Par Pacific Holdings Inc
35.40 USD 2.01 (6.02%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PARR за сегодня изменился на 6.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.92, а максимальная — 36.08.
Следите за динамикой Par Pacific Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PARR
- Is NCS Multistage (NCSM) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- Par Petroleum (PARR) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- CVX to Focus on South Korea's Refining, Petrochemicals (Revised)
- Shell Secures Landmark 10-Year Natural Gas Deal With Hungary
- 5 High Earnings Yield Stocks to Buy Ahead of Potential Fed Rate Cuts
- Suncor Energy's Stability Makes It a Wise Hold Right Now
- CVX Plans Major Expansion in South Korea's Refining, Petrochemicals
- Chevron Inks Offshore Deal to Develop Angola's Block 33/24
- Par Pacific Holdings stock hits 52-week high at 35.33 USD
- Par Petroleum (PARR) Is Up 7.55% in One Week: What You Should Know
- Par Petroleum (PARR) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Zacks Industry Outlook Highlights Marathon Petroleum, Phillips 66, Galp Energia and Par Pacific
- Refining & Marketing Industry Outlook: 4 Stocks in Focus
- Has Plains Group (PAGP) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Par Petroleum (PARR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Par Pacific, Built For The Future: Infrastructure As A Catalyst For Renewable Potential
- Par Pacific stock price target lowered to $36 by Raymond James
- Par Pacific (PARR) Q2 2025 Earnings Transcript
- Par Pacific Q2 2025 slides: Retail and logistics growth provides stability as renewables ramp up
- Par Petroleum (PARR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Par Petroleum (PARR) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Should Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV) Be on Your Investing Radar?
- Par Pacific stock price target raised to $34 from $21 at Mizuho
Дневной диапазон
33.92 36.08
Годовой диапазон
11.86 36.26
- Предыдущее закрытие
- 33.39
- Open
- 34.00
- Bid
- 35.40
- Ask
- 35.70
- Low
- 33.92
- High
- 36.08
- Объем
- 2.522 K
- Дневное изменение
- 6.02%
- Месячное изменение
- 3.93%
- 6-месячное изменение
- 147.38%
- Годовое изменение
- 104.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.