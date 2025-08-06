Dövizler / PARR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PARR: Par Pacific Holdings Inc
34.96 USD 0.66 (1.85%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PARR fiyatı bugün -1.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.62 ve Yüksek fiyatı olarak 35.72 aralığında işlem gördü.
Par Pacific Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PARR haberleri
- Petrobras Approves Brazil's First CCS Pilot Project in Macae
- Civitas Declines 7% in Six Months: Should You Hold or Sell Now?
- MasTec and Winnebago have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 3 Oil Stocks With EPS Momentum That Investors Should Track
- Pembina Secures CER Approval for Alliance Pipeline Settlement
- Shell's Unit to Oversee Carbon-Free Energy for Google UK
- Is NCS Multistage (NCSM) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- Par Petroleum (PARR) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- CVX to Focus on South Korea's Refining, Petrochemicals (Revised)
- Shell Secures Landmark 10-Year Natural Gas Deal With Hungary
- 5 High Earnings Yield Stocks to Buy Ahead of Potential Fed Rate Cuts
- Suncor Energy's Stability Makes It a Wise Hold Right Now
- CVX Plans Major Expansion in South Korea's Refining, Petrochemicals
- Chevron Inks Offshore Deal to Develop Angola's Block 33/24
- Par Pacific Holdings stock hits 52-week high at 35.33 USD
- Par Petroleum (PARR) Is Up 7.55% in One Week: What You Should Know
- Par Petroleum (PARR) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Zacks Industry Outlook Highlights Marathon Petroleum, Phillips 66, Galp Energia and Par Pacific
- Refining & Marketing Industry Outlook: 4 Stocks in Focus
- Has Plains Group (PAGP) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Par Petroleum (PARR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Par Pacific, Built For The Future: Infrastructure As A Catalyst For Renewable Potential
- Par Pacific stock price target lowered to $36 by Raymond James
- Par Pacific (PARR) Q2 2025 Earnings Transcript
Günlük aralık
34.62 35.72
Yıllık aralık
11.86 36.26
- Önceki kapanış
- 35.62
- Açılış
- 35.62
- Satış
- 34.96
- Alış
- 35.26
- Düşük
- 34.62
- Yüksek
- 35.72
- Hacim
- 1.464 K
- Günlük değişim
- -1.85%
- Aylık değişim
- 2.64%
- 6 aylık değişim
- 144.30%
- Yıllık değişim
- 102.31%
21 Eylül, Pazar