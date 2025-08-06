QuotazioniSezioni
PARR: Par Pacific Holdings Inc

34.96 USD 0.66 (1.85%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PARR ha avuto una variazione del -1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.62 e ad un massimo di 35.72.

Segui le dinamiche di Par Pacific Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
34.62 35.72
Intervallo Annuale
11.86 36.26
Chiusura Precedente
35.62
Apertura
35.62
Bid
34.96
Ask
35.26
Minimo
34.62
Massimo
35.72
Volume
1.464 K
Variazione giornaliera
-1.85%
Variazione Mensile
2.64%
Variazione Semestrale
144.30%
Variazione Annuale
102.31%
20 settembre, sabato