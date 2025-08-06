Valute / PARR
PARR: Par Pacific Holdings Inc
34.96 USD 0.66 (1.85%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PARR ha avuto una variazione del -1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 34.62 e ad un massimo di 35.72.
Segui le dinamiche di Par Pacific Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
34.62 35.72
Intervallo Annuale
11.86 36.26
- Chiusura Precedente
- 35.62
- Apertura
- 35.62
- Bid
- 34.96
- Ask
- 35.26
- Minimo
- 34.62
- Massimo
- 35.72
- Volume
- 1.464 K
- Variazione giornaliera
- -1.85%
- Variazione Mensile
- 2.64%
- Variazione Semestrale
- 144.30%
- Variazione Annuale
- 102.31%
20 settembre, sabato