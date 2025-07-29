Divisas / PARR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PARR: Par Pacific Holdings Inc
35.28 USD 0.12 (0.34%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PARR de hoy ha cambiado un -0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.45, mientras que el máximo ha alcanzado 35.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Par Pacific Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PARR News
- 3 Oil Stocks With EPS Momentum That Investors Should Track
- Pembina Secures CER Approval for Alliance Pipeline Settlement
- Shell's Unit to Oversee Carbon-Free Energy for Google UK
- Is NCS Multistage (NCSM) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year?
- Par Petroleum (PARR) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
- CVX to Focus on South Korea's Refining, Petrochemicals (Revised)
- Shell Secures Landmark 10-Year Natural Gas Deal With Hungary
- 5 High Earnings Yield Stocks to Buy Ahead of Potential Fed Rate Cuts
- Suncor Energy's Stability Makes It a Wise Hold Right Now
- CVX Plans Major Expansion in South Korea's Refining, Petrochemicals
- Chevron Inks Offshore Deal to Develop Angola's Block 33/24
- Par Pacific Holdings stock hits 52-week high at 35.33 USD
- Par Petroleum (PARR) Is Up 7.55% in One Week: What You Should Know
- Par Petroleum (PARR) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
- Zacks Industry Outlook Highlights Marathon Petroleum, Phillips 66, Galp Energia and Par Pacific
- Refining & Marketing Industry Outlook: 4 Stocks in Focus
- Has Plains Group (PAGP) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year?
- Par Petroleum (PARR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Par Pacific, Built For The Future: Infrastructure As A Catalyst For Renewable Potential
- Par Pacific stock price target lowered to $36 by Raymond James
- Par Pacific (PARR) Q2 2025 Earnings Transcript
- Par Pacific Q2 2025 slides: Retail and logistics growth provides stability as renewables ramp up
- Par Petroleum (PARR) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Par Petroleum (PARR) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
Rango diario
34.45 35.68
Rango anual
11.86 36.26
- Cierres anteriores
- 35.40
- Open
- 35.04
- Bid
- 35.28
- Ask
- 35.58
- Low
- 34.45
- High
- 35.68
- Volumen
- 2.071 K
- Cambio diario
- -0.34%
- Cambio mensual
- 3.58%
- Cambio a 6 meses
- 146.54%
- Cambio anual
- 104.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B