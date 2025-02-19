Валюты / NGVT
NGVT: Ingevity Corporation
56.25 USD 2.42 (4.12%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NGVT за сегодня изменился на -4.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.90, а максимальная — 58.27.
Следите за динамикой Ingevity Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NGVT
- NGVT Agrees to Divest North Charleston CTO Refinery to Mainstream Pine
- Ingevity: No Specialty Play, Awaiting External Drivers (NYSE:NGVT)
- Ingevity stock hits 52-week high at 59.89 USD
- Ingevity stock price target raised to $68 from $62 at BMO Capital
- Ingevity to sell CTO refinery assets for $110 million to Mainstream Pine
- Ingevity (NGVT) Up 18.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Ingevity Corp stock hits 52-week high at 57.98 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Element Solutions, Hawkins and Ingevity
- 3 Chemical Specialty Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Ingevity Corp stock hits 52-week high at 56.1 USD
- Ingevity Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Ingevity Corp stock hits 52-week high at $51.90
- BMO Capital raises Ingevity stock price target to $62 on earnings inflection point
- Ingevity Stock Pops 21% On Q2 Profit Growth That Topped Estimates; Gets Rating Upgrade
- Ingevity Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NGVT)
- Ingevity Corporation (NGVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ingevity Q2 2025 results beat EPS forecasts, stock surges
- Ingevity Q2 2025 slides: Margins expand despite sales decline, guidance raised
- Ingevity earnings beat by $0.23, revenue fell short of estimates
- Ingevity performance materials head departs after 37-year career
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- SouthernSun Small Cap Investment Q1 2025 Commentary (SSSFX)
- Ingevity Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NGVT)
Дневной диапазон
55.90 58.27
Годовой диапазон
28.50 60.77
- Предыдущее закрытие
- 58.67
- Open
- 58.27
- Bid
- 56.25
- Ask
- 56.55
- Low
- 55.90
- High
- 58.27
- Объем
- 240
- Дневное изменение
- -4.12%
- Месячное изменение
- -2.07%
- 6-месячное изменение
- 42.05%
- Годовое изменение
- 44.49%
