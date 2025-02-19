Dövizler / NGVT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NGVT: Ingevity Corporation
56.37 USD 1.45 (2.51%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NGVT fiyatı bugün -2.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.75 ve Yüksek fiyatı olarak 57.73 aralığında işlem gördü.
Ingevity Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NGVT haberleri
- NGVT Agrees to Divest North Charleston CTO Refinery to Mainstream Pine
- Ingevity: No Specialty Play, Awaiting External Drivers (NYSE:NGVT)
- Ingevity stock hits 52-week high at 59.89 USD
- Ingevity stock price target raised to $68 from $62 at BMO Capital
- Ingevity to sell CTO refinery assets for $110 million to Mainstream Pine
- Ingevity (NGVT) Up 18.1% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Ingevity Corp stock hits 52-week high at 57.98 USD
- Zacks Industry Outlook Highlights Element Solutions, Hawkins and Ingevity
- 3 Chemical Specialty Stocks to Watch Amid Industry Challenges
- Ingevity Corp stock hits 52-week high at 56.1 USD
- Ingevity Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Ingevity Corp stock hits 52-week high at $51.90
- BMO Capital raises Ingevity stock price target to $62 on earnings inflection point
- Ingevity Stock Pops 21% On Q2 Profit Growth That Topped Estimates; Gets Rating Upgrade
- Ingevity Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NGVT)
- Ingevity Corporation (NGVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ingevity Q2 2025 results beat EPS forecasts, stock surges
- Ingevity Q2 2025 slides: Margins expand despite sales decline, guidance raised
- Ingevity earnings beat by $0.23, revenue fell short of estimates
- Ingevity performance materials head departs after 37-year career
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- SouthernSun Small Cap Investment Q1 2025 Commentary (SSSFX)
- Ingevity Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:NGVT)
Günlük aralık
55.75 57.73
Yıllık aralık
28.50 60.77
- Önceki kapanış
- 57.82
- Açılış
- 57.31
- Satış
- 56.37
- Alış
- 56.67
- Düşük
- 55.75
- Yüksek
- 57.73
- Hacim
- 310
- Günlük değişim
- -2.51%
- Aylık değişim
- -1.86%
- 6 aylık değişim
- 42.35%
- Yıllık değişim
- 44.80%
21 Eylül, Pazar