Dövizler / NGVT
NGVT: Ingevity Corporation

56.37 USD 1.45 (2.51%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NGVT fiyatı bugün -2.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.75 ve Yüksek fiyatı olarak 57.73 aralığında işlem gördü.

Ingevity Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
55.75 57.73
Yıllık aralık
28.50 60.77
Önceki kapanış
57.82
Açılış
57.31
Satış
56.37
Alış
56.67
Düşük
55.75
Yüksek
57.73
Hacim
310
Günlük değişim
-2.51%
Aylık değişim
-1.86%
6 aylık değişim
42.35%
Yıllık değişim
44.80%
21 Eylül, Pazar