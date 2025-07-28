Валюты / NEXT
NEXT: NextDecade Corporation
6.97 USD 0.23 (3.41%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEXT за сегодня изменился на 3.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.71, а максимальная — 7.04.
Следите за динамикой NextDecade Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NEXT
- Директор NextDecade Уильям Враттос приобрел акции на сумму $3,6 млн
- Vrattos William C, NextDecade director, buys $3.6m in shares
- TD Cowen понизил рейтинг NextDecade из-за высоких потребностей в капитале
- NextDecade downgraded by TD Cowen on higher project equity needs, gas price risk
- Stifel подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Baker Hughes на фоне улучшения маржи
- Падение NextDecade на 43% подтверждает июльский прогноз InvestingPro о переоценке
- NextDecade’s 43% decline validates InvestingPro’s July overvalued call
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Morgan Stanley понижает рейтинг акций NextDecade до "нейтрального"
- Morgan Stanley downgrades NextDecade stock to Equalweight on lower cash flow outlook
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- NextDecade stock tumbles after Train 4 investment decision
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- NextDecade makes positive FID on Rio Grande LNG Train 4
- ConocoPhillips Inks 20-Year LNG Offtake Agreement With NextDecade
- NEXT Inks LNG Purchase Deal With EQT, Moves Closer to Train 5 FID
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
- RBC sees muted outlook for European retail amid weak spending trends
- Frasers Group names Sir Jon Thompson chair as David Daly steps down
- Deutsche Bank cuts U.K. retail ratings as spending outlook darkens
- NextDecade's Rio Grande LNG Project Secures Major Funding Boost
- Wall Street Lunch: Firefly Aerospace Aims To Raise $600M Via IPO (undefined:FLY)
- Amazon, Apple, Tesla and Nike rise premarket; Sarepta falls
Дневной диапазон
6.71 7.04
Годовой диапазон
4.59 12.12
- Предыдущее закрытие
- 6.74
- Open
- 6.90
- Bid
- 6.97
- Ask
- 7.27
- Low
- 6.71
- High
- 7.04
- Объем
- 10.254 K
- Дневное изменение
- 3.41%
- Месячное изменение
- -36.23%
- 6-месячное изменение
- -10.41%
- Годовое изменение
- 49.89%
