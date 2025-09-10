Währungen / NEXT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NEXT: NextDecade Corporation
6.72 USD 0.27 (4.19%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEXT hat sich für heute um 4.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.68 bis zu einem Hoch von 6.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die NextDecade Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEXT News
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- NextDecade director Vrattos buys $686,400 in shares
- NextDecade director Scoggins buys $96,835 in shares
- Bardin Hill investiert 2,49 Mio. US-Dollar in NextDecade trotz Kursrückgangs
- Bardin Hill invests $2.49 million in NextDecade (NEXT)
- Dynagas LNG Partners legt SEC-Bericht für das erste Halbjahr 2025 vor
- Dynagas LNG Partners files 6-K with SEC for first half of 2025
- Oil & Gas Stock Roundup: LNG Deals Steal Market Attention
- Sosandar: Aktionäre stimmen Kapitalherabsetzung zu
- London stocks rise after Fed cuts rates as expected; focus on Bank of England
- European stocks rise after Fed rate cut; SIG tanks
- European stocks rise after Fed cut; Bank of England set to meet
- Baker Hughes verlängert Vertrag mit Petrobras für Stimulationsschiffe
- Vrattos William C, NextDecade director, buys $3.6m in shares
- NextDecade downgraded by TD Cowen on higher project equity needs, gas price risk
- NextDecade: Kurssturz um 43 % bestätigt Überbewertungs-Analyse von InvestingPro
- NextDecade’s 43% decline validates InvestingPro’s July overvalued call
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Morgan Stanley stuft NextDecade ab: Geringere Cashflow-Prognose belastet
- Morgan Stanley downgrades NextDecade stock to Equalweight on lower cash flow outlook
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Sosandar ernennt Dowgate Capital zum Joint Broker
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- NextDecade-Aktie stürzt ab: Analysten zweifeln an langfristigen Margen
Handelsanwendungen für NEXT
Daily High Low Prop Gold
John Muguimi Njue
Daily High-Low Prop Gold EA: Präziser Breakout-Handel für Gold Wir stellen das Daily High-Low Prop Gold EA vor, einen hochmodernen Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den XAUUSD-Markt zu dominieren, indem er tägliche Hoch- und Tiefpunkte mit unvergleichlicher Präzision im Visier hat. Basierend auf einer robusten breakout strategy, verbessert durch rejection confirmation, liquidity sweep detection und aggressive trailing stops, bietet dieser EA institutionelle Leistung für Prop-Firm-Hän
Risk And Trade Manager Demo MT5
Waseem Ejaz
IN DEMO VERSION, "CLOSE BY PIPS & ALERTS" ARE DISABLED. FOR COMPLETE ACCESS PLEASE BUY. : https://www.mql5.com/en/market/product/58097 DIE ERSTEN 10 EXEMPLARE ZU 30 USD, DER NÄCHSTE PREIS WÄRE 50 USD RISIKO- UND HANDELSMANAGER Der RISK AND TRADE MANAGER ist ein fortschrittliches Trading-Panel, das für den manuellen Handel entwickelt wurde und hilft, Trades effektiv und effizient mit einem einzigen Klick zu verwalten. Sie können auch unseren Hochwahrscheinlichkeitsindikator HAWA Price Action aus
FREE
Gold Buster Pro
Ericson Jay Torralba
JETZT IST IHRE CHANCE, GOLD BUSTER PRO ZU EINEM SEHR NIEDRIGEN PREIS ZU TESTEN, DEN SIE NIE BEREUEN WERDEN. DER PREIS KANN SICH OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERN, ALSO VERPASSEN SIE NICHT IHRE CHANCE. HOLEN SIE ES SICH JETZT, BEVOR ES ZU SPÄT IST! DER NÄCHSTE PREIS WIRD $199 SEIN! Quantix Gold Buster Pro - Fortgeschrittener Gold Trading EA für XAUUSD (H1) Handeln Sie Gold intelligenter. Quantix Gold Buster Pro ist ein Forex Expert Advisor der nächsten Generation, der für XAUUSD (Gold ) auf d
Gold Grid Trend Master
Narupon Laoprasert
NUR 5 Exemplare von 5 übrig zu $99, nächster Preis $149 Dieser EA verwendet ein intelligentes Rastersystem mit EMA für Trendfilterung und RSI + CCI, um Einstiegssignale zu bestätigen. Entwickelt für adaptive und effizienten Handel in trendigen Märkten. Fühlen Sie sich frei, mich DM, wenn Sie möchten, um meine Myfxbook. Empfohlen Symbol: XAUUSD Timefirm: m5 Konto: Cent/STD Mindestguthaben: 30000USC/30000USD Empfehlen Sie einen Raw Spread Broker (Interstellar, IC Market, Exness) Eingabe Einst
AutoGrid Sensei
Narnet Oxim O'g'li
AutoGrid Sensei ist ein leistungsstarker und disziplinierter Grid-Trading-Roboter, der auf der Logik des Kijun-sen (aus Ichimoku) oder EMA basiert und vom Nutzer auswählbar ist. Der Roboter öffnet und verwaltet automatisch ein Raster von Orders mit anpassbaren Lot-Größen, Abständen und Take-Profit-Werten. Er ist ideal für sowohl trendende als auch seitwärts laufende Märkte. Beginnen Sie mit dem Testen ab Mai bis zum heutigen Tag. Der Grund dafür ist, dass durch den Krieg Gold und alle Währungspa
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Gold Scalping Master
Narupon Laoprasert
NUR 8 VON 10 STÜCKEN ZU $99, NÄCHSTER PREIS $149 Entwickelt, um Marktvolatilität durch Indikatoren zu identifizieren, platziert dieser EA strategisch schwebende Aufträge, um optimale Handelsmöglichkeiten zu nutzen Empfohlen Symbol: XAUUSD,US30 Timefirm: m1,m5 Mindestguthaben: $200 Empfehlen Sie einen Raw Spread Broker (IC Market,Exness) Eingabe Einstellung RisikoTyp : Wählen Sie zwischen FixedLots oder RiskPercent . Risiko : Wenn RiskType auf RiskPercent eingestellt ist, wird die Losgröße
Gold Centa Pro MT5
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
In der volatilen Welt der Finanzmärkte ist es für jeden Anleger eine große Herausforderung, die besten Handelsmöglichkeiten zu finden und die Risiken zu minimieren. Gold Centa Pro ist eine Strategie, die keinen Stop-Loss verwendet, aber aufgrund der Verwendung von Money-Management- und Grid-Techniken ein gewisses Risiko birgt. Sie ist am besten für Cent-Konten geeignet. Verwenden Sie sie nur mit Geld, das Sie sich leisten können, zu riskieren. Testen Sie es mit einem Backtest oder auf einem Dem
Tagesspanne
6.68 6.90
Jahresspanne
4.59 12.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.45
- Eröffnung
- 6.69
- Bid
- 6.72
- Ask
- 7.02
- Tief
- 6.68
- Hoch
- 6.90
- Volumen
- 930
- Tagesänderung
- 4.19%
- Monatsänderung
- -38.52%
- 6-Monatsänderung
- -13.62%
- Jahresänderung
- 44.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K