NEXT: NextDecade Corporation
6.53 USD 0.44 (6.31%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NEXT de hoy ha cambiado un -6.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.52, mientras que el máximo ha alcanzado 7.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas NextDecade Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NEXT News
- Director de NextDecade, William C. Vrattos, compra acciones por $3.6 millones
- TD Cowen rebaja a NextDecade por mayores necesidades de capital y riesgo en precios del gas
- Stifel reitera calificación de Compra para acciones de Baker Hughes ante mejora de márgenes
- Caída del 43% de NextDecade valida advertencia de sobrevaloración de InvestingPro
- Tesla and Oracle Among Market Cap Stock Movers on Friday
- Morgan Stanley rebaja NextDecade a Equalweight por menor perspectiva de flujo de caja
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Sosandar nombra a Dowgate Capital como bróker conjunto
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Las acciones de NextDecade se desploman tras decisión de inversión en Tren 4
- Oracle, Synopsys lead Wednesday’s market cap stock movers
- NextDecade makes positive FID on Rio Grande LNG Train 4
- ConocoPhillips Inks 20-Year LNG Offtake Agreement With NextDecade
- NEXT Inks LNG Purchase Deal With EQT, Moves Closer to Train 5 FID
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
Rango diario
6.52 7.05
Rango anual
4.59 12.12
- Cierres anteriores
- 6.97
- Open
- 6.92
- Bid
- 6.53
- Ask
- 6.83
- Low
- 6.52
- High
- 7.05
- Volumen
- 10.506 K
- Cambio diario
- -6.31%
- Cambio mensual
- -40.26%
- Cambio a 6 meses
- -16.07%
- Cambio anual
- 40.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B