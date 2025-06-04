Валюты / NEOG
NEOG: Neogen Corporation
5.27 USD 0.20 (3.66%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEOG за сегодня изменился на -3.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.90, а максимальная — 5.39.
Следите за динамикой Neogen Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NEOG
Дневной диапазон
4.90 5.39
Годовой диапазон
3.88 16.79
- Предыдущее закрытие
- 5.47
- Open
- 5.39
- Bid
- 5.27
- Ask
- 5.57
- Low
- 4.90
- High
- 5.39
- Объем
- 10.789 K
- Дневное изменение
- -3.66%
- Месячное изменение
- -7.54%
- 6-месячное изменение
- -39.00%
- Годовое изменение
- -68.42%
