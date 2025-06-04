Dövizler / NEOG
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NEOG: Neogen Corporation
5.61 USD 0.06 (1.06%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NEOG fiyatı bugün -1.06% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.51 ve Yüksek fiyatı olarak 5.77 aralığında işlem gördü.
Neogen Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NEOG haberleri
- Neogen CFO David Naemura Ekim ayındaki raporlamadan sonra ayrılacak
- Neogen CFO David Naemura to depart after October filing
- Neogen grants performance share units and options to executive team for 2026
- Neogen board member Boehm to retire, Pelossof to join in October
- Neogen partners with Biomatter to develop enzyme-based food safety products
- Mairs & Power Balanced Fund Q2 2025 Commentary
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Neogen (NEOG) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- William Blair downgrades Neogen stock to Market Perform on weak outlook
- Neogen Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NEOG)
- Neogen (NEOG) Q4 Earnings Lag Estimates
- Neogen Q4 FY25 slides reveal revenue drop, strategic initiatives ahead of CEO transition
- Neogen earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Neogen Q4 Preview: Focusing On Food And Animal Safety, Initiate At Buy (NASDAQ:NEOG)
- Neogen stock rises after appointing Siemens Healthineers exec as CEO
- Neogen appoints Mike Nassif as new CEO effective August 11
- InMode (INMD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Earnings Preview: Neogen (NEOG) Q4 Earnings Expected to Decline
- Neogen sells cleaners and disinfectants business to Kersia for $130m
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Neogen Launches Second Edition Environmental Monitoring Handbook to Elevate Food Safety Practices
- Alibaba, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Neogen stock tumbles on genomics business divestiture plans
- Neogen at William Blair Conference: Strategic Integration and Market Outlook
Günlük aralık
5.51 5.77
Yıllık aralık
3.88 16.79
- Önceki kapanış
- 5.67
- Açılış
- 5.67
- Satış
- 5.61
- Alış
- 5.91
- Düşük
- 5.51
- Yüksek
- 5.77
- Hacim
- 7.435 K
- Günlük değişim
- -1.06%
- Aylık değişim
- -1.58%
- 6 aylık değişim
- -35.07%
- Yıllık değişim
- -66.39%
21 Eylül, Pazar