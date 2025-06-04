Währungen / NEOG
NEOG: Neogen Corporation
5.61 USD 0.06 (1.06%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEOG hat sich für heute um -1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.61 bis zu einem Hoch von 5.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Neogen Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.61 5.72
Jahresspanne
3.88 16.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.67
- Eröffnung
- 5.67
- Bid
- 5.61
- Ask
- 5.91
- Tief
- 5.61
- Hoch
- 5.72
- Volumen
- 131
- Tagesänderung
- -1.06%
- Monatsänderung
- -1.58%
- 6-Monatsänderung
- -35.07%
- Jahresänderung
- -66.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K