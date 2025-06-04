Divisas / NEOG
NEOG: Neogen Corporation
5.46 USD 0.19 (3.61%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NEOG de hoy ha cambiado un 3.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.25, mientras que el máximo ha alcanzado 5.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Neogen Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NEOG News
- El director financiero de Neogen, David Naemura, dejará la empresa después de la presentación de octubre
- CFO de Neogen, David Naemura, dejará la empresa tras presentación de octubre
- Neogen CFO David Naemura to depart after October filing
- Neogen grants performance share units and options to executive team for 2026
- Neogen board member Boehm to retire, Pelossof to join in October
- Neogen partners with Biomatter to develop enzyme-based food safety products
- Mairs & Power Balanced Fund Q2 2025 Commentary
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Neogen (NEOG) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- William Blair downgrades Neogen stock to Market Perform on weak outlook
- Neogen Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NEOG)
- Neogen (NEOG) Q4 Earnings Lag Estimates
- Neogen Q4 FY25 slides reveal revenue drop, strategic initiatives ahead of CEO transition
- Neogen earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Neogen Q4 Preview: Focusing On Food And Animal Safety, Initiate At Buy (NASDAQ:NEOG)
- Neogen stock rises after appointing Siemens Healthineers exec as CEO
- Neogen appoints Mike Nassif as new CEO effective August 11
- InMode (INMD) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Earnings Preview: Neogen (NEOG) Q4 Earnings Expected to Decline
- Neogen sells cleaners and disinfectants business to Kersia for $130m
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Neogen Launches Second Edition Environmental Monitoring Handbook to Elevate Food Safety Practices
- Alibaba, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Neogen stock tumbles on genomics business divestiture plans
Rango diario
5.25 5.70
Rango anual
3.88 16.79
- Cierres anteriores
- 5.27
- Open
- 5.29
- Bid
- 5.46
- Ask
- 5.76
- Low
- 5.25
- High
- 5.70
- Volumen
- 11.353 K
- Cambio diario
- 3.61%
- Cambio mensual
- -4.21%
- Cambio a 6 meses
- -36.81%
- Cambio anual
- -67.29%
