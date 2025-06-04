货币 / NEOG
NEOG: Neogen Corporation
5.54 USD 0.27 (5.12%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NEOG汇率已更改5.12%。当日，交易品种以低点5.25和高点5.58进行交易。
关注Neogen Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NEOG新闻
- Neogen公司首席财务官David Naemura将在10月文件提交后离职
- Neogen CFO David Naemura to depart after October filing
- Neogen grants performance share units and options to executive team for 2026
- Neogen board member Boehm to retire, Pelossof to join in October
- Neogen partners with Biomatter to develop enzyme-based food safety products
- Mairs & Power Balanced Fund Q2 2025 Commentary
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Neogen (NEOG) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- William Blair downgrades Neogen stock to Market Perform on weak outlook
- Neogen Corporation 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:NEOG)
- Neogen (NEOG) Q4 Earnings Lag Estimates
- Neogen Q4 FY25 slides reveal revenue drop, strategic initiatives ahead of CEO transition
- Neogen earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- Neogen Q4 Preview: Focusing On Food And Animal Safety, Initiate At Buy (NASDAQ:NEOG)
- Neogen stock rises after appointing Siemens Healthineers exec as CEO
- Neogen appoints Mike Nassif as new CEO effective August 11
- Earnings Preview: Neogen (NEOG) Q4 Earnings Expected to Decline
- Neogen sells cleaners and disinfectants business to Kersia for $130m
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- Neogen Launches Second Edition Environmental Monitoring Handbook to Elevate Food Safety Practices
- Neogen stock tumbles on genomics business divestiture plans
- Neogen at William Blair Conference: Strategic Integration and Market Outlook
日范围
5.25 5.58
年范围
3.88 16.79
- 前一天收盘价
- 5.27
- 开盘价
- 5.29
- 卖价
- 5.54
- 买价
- 5.84
- 最低价
- 5.25
- 最高价
- 5.58
- 交易量
- 6.125 K
- 日变化
- 5.12%
- 月变化
- -2.81%
- 6个月变化
- -35.88%
- 年变化
- -66.81%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值