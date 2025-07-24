Валюты / MTRN
MTRN: Materion Corporation
114.75 USD 0.17 (0.15%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MTRN за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.32, а максимальная — 114.99.
Следите за динамикой Materion Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MTRN
Дневной диапазон
113.32 114.99
Годовой диапазон
69.10 123.21
- Предыдущее закрытие
- 114.58
- Open
- 114.66
- Bid
- 114.75
- Ask
- 115.05
- Low
- 113.32
- High
- 114.99
- Объем
- 254
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 5.30%
- 6-месячное изменение
- 40.78%
- Годовое изменение
- 3.61%
