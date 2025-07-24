КотировкиРазделы
MTRN: Materion Corporation

114.75 USD 0.17 (0.15%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MTRN за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.32, а максимальная — 114.99.

Следите за динамикой Materion Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
113.32 114.99
Годовой диапазон
69.10 123.21
Предыдущее закрытие
114.58
Open
114.66
Bid
114.75
Ask
115.05
Low
113.32
High
114.99
Объем
254
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
5.30%
6-месячное изменение
40.78%
Годовое изменение
3.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.