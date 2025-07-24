货币 / MTRN
MTRN: Materion Corporation
119.09 USD 4.34 (3.78%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MTRN汇率已更改3.78%。当日，交易品种以低点115.23和高点119.58进行交易。
关注Materion Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MTRN新闻
日范围
115.23 119.58
年范围
69.10 123.21
- 前一天收盘价
- 114.75
- 开盘价
- 115.79
- 卖价
- 119.09
- 买价
- 119.39
- 最低价
- 115.23
- 最高价
- 119.58
- 交易量
- 132
- 日变化
- 3.78%
- 月变化
- 9.29%
- 6个月变化
- 46.10%
- 年变化
- 7.53%
