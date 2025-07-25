Dövizler / MTRN
MTRN: Materion Corporation
120.33 USD 1.84 (1.51%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MTRN fiyatı bugün -1.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 120.08 ve Yüksek fiyatı olarak 122.68 aralığında işlem gördü.
Materion Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
120.08 122.68
Yıllık aralık
69.10 123.21
- Önceki kapanış
- 122.17
- Açılış
- 122.12
- Satış
- 120.33
- Alış
- 120.63
- Düşük
- 120.08
- Yüksek
- 122.68
- Hacim
- 196
- Günlük değişim
- -1.51%
- Aylık değişim
- 10.42%
- 6 aylık değişim
- 47.63%
- Yıllık değişim
- 8.65%
21 Eylül, Pazar