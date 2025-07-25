FiyatlarBölümler
MTRN: Materion Corporation

120.33 USD 1.84 (1.51%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MTRN fiyatı bugün -1.51% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 120.08 ve Yüksek fiyatı olarak 122.68 aralığında işlem gördü.

Materion Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
120.08 122.68
Yıllık aralık
69.10 123.21
Önceki kapanış
122.17
Açılış
122.12
Satış
120.33
Alış
120.63
Düşük
120.08
Yüksek
122.68
Hacim
196
Günlük değişim
-1.51%
Aylık değişim
10.42%
6 aylık değişim
47.63%
Yıllık değişim
8.65%
21 Eylül, Pazar