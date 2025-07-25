통화 / MTRN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MTRN: Materion Corporation
120.33 USD 1.84 (1.51%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MTRN 환율이 오늘 -1.51%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 120.08이고 고가는 122.68이었습니다.
Materion Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MTRN News
- Are Basic Materials Stocks Lagging Fresnillo (FNLPF) This Year?
- Zacks.com featured highlights include Materion, Willdan Group, Build-A-Bear Workshop and NCS Multistage
- Look Beyond the Fed: Bet on 4 Stocks With Increasing Cash Flows
- Materion (MTRN) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- MP Materials: The Defense Establishment Comes A-Calling (NYSE:MP)
- 4 High-Flying Stocks With Rising Cash Flows to Buy Now
- Materion extends $150 million precious metals consignment facility with BMO
- Should You Buy Materion (MTRN) After Golden Cross?
- Maytronics Q2 2025 slides: Revenue falls 15% as competition intensifies
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Here's Why Momentum in Materion (MTRN) Should Keep going
- Materion grants special restricted stock units to CFO Shelly Chadwick
- Zacks.com featured highlights include Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V, Euroseas and Shinhan Financial Group
- Zacks.com featured highlights Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I., Euroseas and Shinhan Financial
- Buy These 5 Stocks With Rising Cash Flows to Scoop Up Big Gains
- Materion declares $0.14 quarterly dividend payable in September
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Materion (MTRN) Stock
- Materion (MTRN) Q2 EPS Beats by 19%
- Materion (MTRN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Materion (MTRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Materion Q2 2025 slides: Record margins and strong cash flow despite revenue dip
- Top Stock Picks for Week of July 28, 2025
- Bear of the Day: Alpha Metallurgical Resources (AMR)
일일 변동 비율
120.08 122.68
년간 변동
69.10 123.21
- 이전 종가
- 122.17
- 시가
- 122.12
- Bid
- 120.33
- Ask
- 120.63
- 저가
- 120.08
- 고가
- 122.68
- 볼륨
- 196
- 일일 변동
- -1.51%
- 월 변동
- 10.42%
- 6개월 변동
- 47.63%
- 년간 변동율
- 8.65%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K