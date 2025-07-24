Divisas / MTRN
MTRN: Materion Corporation
117.55 USD 2.80 (2.44%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MTRN de hoy ha cambiado un 2.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115.23, mientras que el máximo ha alcanzado 121.17.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Materion Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
115.23 121.17
Rango anual
69.10 123.21
- Cierres anteriores
- 114.75
- Open
- 115.79
- Bid
- 117.55
- Ask
- 117.85
- Low
- 115.23
- High
- 121.17
- Volumen
- 443
- Cambio diario
- 2.44%
- Cambio mensual
- 7.87%
- Cambio a 6 meses
- 44.22%
- Cambio anual
- 6.14%
