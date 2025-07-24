CotizacionesSecciones
MTRN
MTRN: Materion Corporation

117.55 USD 2.80 (2.44%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MTRN de hoy ha cambiado un 2.44%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115.23, mientras que el máximo ha alcanzado 121.17.

Rango diario
115.23 121.17
Rango anual
69.10 123.21
Cierres anteriores
114.75
Open
115.79
Bid
117.55
Ask
117.85
Low
115.23
High
121.17
Volumen
443
Cambio diario
2.44%
Cambio mensual
7.87%
Cambio a 6 meses
44.22%
Cambio anual
6.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B