MTRN: Materion Corporation
122.17 USD 4.62 (3.93%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MTRN hat sich für heute um 3.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.18 bis zu einem Hoch von 122.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Materion Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
119.18 122.69
Jahresspanne
69.10 123.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 117.55
- Eröffnung
- 120.80
- Bid
- 122.17
- Ask
- 122.47
- Tief
- 119.18
- Hoch
- 122.69
- Volumen
- 564
- Tagesänderung
- 3.93%
- Monatsänderung
- 12.11%
- 6-Monatsänderung
- 49.88%
- Jahresänderung
- 10.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K