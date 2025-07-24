KurseKategorien
Währungen / MTRN
MTRN: Materion Corporation

122.17 USD 4.62 (3.93%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MTRN hat sich für heute um 3.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 119.18 bis zu einem Hoch von 122.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Materion Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
119.18 122.69
Jahresspanne
69.10 123.21
Vorheriger Schlusskurs
117.55
Eröffnung
120.80
Bid
122.17
Ask
122.47
Tief
119.18
Hoch
122.69
Volumen
564
Tagesänderung
3.93%
Monatsänderung
12.11%
6-Monatsänderung
49.88%
Jahresänderung
10.31%
