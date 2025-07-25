Devises / MTRN
MTRN: Materion Corporation
120.33 USD 1.84 (1.51%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MTRN a changé de -1.51% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 120.08 et à un maximum de 122.68.
Suivez la dynamique Materion Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MTRN Nouvelles
- Are Basic Materials Stocks Lagging Fresnillo (FNLPF) This Year?
- Zacks.com featured highlights include Materion, Willdan Group, Build-A-Bear Workshop and NCS Multistage
- Look Beyond the Fed: Bet on 4 Stocks With Increasing Cash Flows
- Materion (MTRN) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- MP Materials: The Defense Establishment Comes A-Calling (NYSE:MP)
- 4 High-Flying Stocks With Rising Cash Flows to Buy Now
- Materion extends $150 million precious metals consignment facility with BMO
- Should You Buy Materion (MTRN) After Golden Cross?
- Maytronics Q2 2025 slides: Revenue falls 15% as competition intensifies
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Here's Why Momentum in Materion (MTRN) Should Keep going
- Materion grants special restricted stock units to CFO Shelly Chadwick
- Zacks.com featured highlights include Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V, Euroseas and Shinhan Financial Group
- Zacks.com featured highlights Marubeni, Materion, Betterware de Mexico, S.A.P.I., Euroseas and Shinhan Financial
- Buy These 5 Stocks With Rising Cash Flows to Scoop Up Big Gains
- Materion declares $0.14 quarterly dividend payable in September
- Surging Earnings Estimates Signal Upside for Materion (MTRN) Stock
- Materion (MTRN) Q2 EPS Beats by 19%
- Materion (MTRN) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Materion (MTRN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Materion Q2 2025 slides: Record margins and strong cash flow despite revenue dip
- Top Stock Picks for Week of July 28, 2025
- Bear of the Day: Alpha Metallurgical Resources (AMR)
Range quotidien
120.08 122.68
Range Annuel
69.10 123.21
- Clôture Précédente
- 122.17
- Ouverture
- 122.12
- Bid
- 120.33
- Ask
- 120.63
- Plus Bas
- 120.08
- Plus Haut
- 122.68
- Volume
- 196
- Changement quotidien
- -1.51%
- Changement Mensuel
- 10.42%
- Changement à 6 Mois
- 47.63%
- Changement Annuel
- 8.65%
20 septembre, samedi