MS: Morgan Stanley
155.81 USD 0.82 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MS за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 155.22, а максимальная — 157.50.
Следите за динамикой Morgan Stanley. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Trump pressure on Fed may steepen US yield curve, fund managers say
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Are Finance Stocks Lagging Allianz (ALIZY) This Year?
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Fed Expected to Cut Rates by 50 Bps, Says Standard Chartered - TipRanks.com
- GS vs. MS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Акции Morgan Stanley достигли исторического максимума в $157,84
- Morgan Stanley stock hits all-time high at $157.84
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq set records as market anticipates Fed rate decision
- 1 Green Flag for Morgan Stanley Stock Right Now
- Schwab Sweeps Investing Ranks in IBD's Trust Survey
- Union Pacific CEO says he had talks with Trump on $85 billion plan to buy Norfolk
- Goldman Stock Touches an All-Time High: Should You Buy It Now?
- RingCentral расширяет кредитную линию до $1,24 млрд для погашения долга 2026 года
- Morgan Stanley ожидает, что ФРС снизит ставки на всех трех заседаниях в этом году
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- Morgan Stanley ждет снижения ставки ФРС
- Morgan Stanley now see four straight 25-basis point Fed rate cuts. Here’s why.
- Stablecoins Now Hold $210 Billion. Here's How That Compares to Your Bank and Brokerage.
- 1 Super Stock Down More Than 20% to Buy Hand Over Fist, According to Wall Street
- JPM postpones ECB rate cut forecast to December after policy meeting
- Black Rock Coffee Bar оценивает IPO в $20 за акцию
- Breaking Down VFH: A Practical Look At Vanguard’s Financials ETF (NYSEARCA:VFH)
Дневной диапазон
155.22 157.50
Годовой диапазон
94.34 158.48
- Предыдущее закрытие
- 156.63
- Open
- 157.08
- Bid
- 155.81
- Ask
- 156.11
- Low
- 155.22
- High
- 157.50
- Объем
- 11.261 K
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 4.92%
- 6-месячное изменение
- 34.33%
- Годовое изменение
- 49.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.