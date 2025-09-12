Divisas / MS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MS: Morgan Stanley
157.46 USD 1.65 (1.06%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MS de hoy ha cambiado un 1.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 155.65, mientras que el máximo ha alcanzado 157.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Morgan Stanley. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MS News
- Morgan Stanley (MS) Gains As Market Dips: What You Should Know
- Exclusive-Fitness tracking app Strava looks to hire banks for IPO
- Demand for Apple’s (AAPL) New iPhone Looks Strong, Says Morgan Stanley - TipRanks.com
- Morgan Stanley fusiona equipos de banca de inversión de energía y electricidad
- Morgan Stanley combina sus equipos de banca de inversión de energía y electricidad
- Morgan Stanley combines energy and power investment banking teams - Reuters
- Morgan Stanley combines two investment banking teams to create Global Power and Energy Group, memo says
- Las acciones de robots humanoides de China están subiendo. He aquí por qué
- Aon Corp price target lowered to $419 by TD Cowen, maintains Buy rating
- Here's How Much a $1000 Investment in Morgan Stanley Made 10 Years Ago Would Be Worth Today
- China Bans Nvidia RTX6000D Sales, Raising Fresh Pressure on NVDA Stock - TipRanks.com
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Trump pressure on Fed may steepen US yield curve, fund managers say
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Are Finance Stocks Lagging Allianz (ALIZY) This Year?
- Analysis-Wall Street, Corporate America brace for more tariff turmoil
- Fed Expected to Cut Rates by 50 Bps, Says Standard Chartered - TipRanks.com
- GS vs. MS: Which Stock Is the Better Value Option?
- Las acciones de Morgan Stanley alcanzan máximos históricos a 157,84 dólares
- Acciones de Morgan Stanley alcanzan un máximo histórico de $157.84
- Morgan Stanley stock hits all-time high at $157.84
- Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq set records as market anticipates Fed rate decision
- 1 Green Flag for Morgan Stanley Stock Right Now
- Schwab Sweeps Investing Ranks in IBD's Trust Survey
Rango diario
155.65 157.90
Rango anual
94.34 158.48
- Cierres anteriores
- 155.81
- Open
- 156.35
- Bid
- 157.46
- Ask
- 157.76
- Low
- 155.65
- High
- 157.90
- Volumen
- 7.476 K
- Cambio diario
- 1.06%
- Cambio mensual
- 6.03%
- Cambio a 6 meses
- 35.75%
- Cambio anual
- 51.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B